パパになったことを報告したＴＢＳ・安住紳一郎アナウンサー（５２）の姿がアップされた。

安住アナは元日に放送された「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）で第１子女児誕生をサプライズ発表。初日の出中継のために乗ったヘリコプターから、昨年末に第１子女児が誕生したことを電撃発表した。ご来光を待つ間に「ちょっと私の方から一つみなさまに報告があります。実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が一人増えました」と報告。これには何も知らされていなかったスタジオ出演者たちは仰天した。

「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」の公式インスタグラムが６日までに更新され、この時のオフショットが披露された。はかま姿の安住アナがヘリコプターから降り立った時の様子で、「２０２６年もＴＨＥ ＴＩＭＥ，をよろしくお願いいたします」とつづられた。

フォロワーは「おとうさん、かっちょいいです」「安住さん、羽織袴（はかま）がお似合い」「安住パパ最高」「お父さん！！カッコイイ」「ヘリからの中継でお子さんの誕生を電撃発表されてスタジオの方々同様声を上げて驚きました。お子様の誕生おめでとうございます」「パパになっても素敵です」と改めて祝福した。

安住アナは２０２４年１月に結婚を報告。お相手の一般女性は、安住アナと同じく北海道出身の元タレントで、ＢＳ―ＴＢＳ「夕焼け酒場」などに出演していた。