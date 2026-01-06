冬休みが終わり、6日から日常が戻ってきました。



静岡市駿河区の「中田小学校」では、6日朝、久しぶりに子どもたちが登校。



（市立中田小学校 早川 泉 校長）

「あけましておめでとうございます」



（児童）

「おめでとうございます」



全校集会では、元気に新年のあいさつをしたあと早川泉校長が、「馬のような広い視野と準備をすることを大事に、目標に向かって力強く進んでほしい」などと呼びかけ、元気よく校歌を歌いました。





教室に戻ると、冬休みの楽しかった思い出を持ち寄りながら友達との再会を喜ぶ子どもたち。（小学2年生）「みんなと会えてうれしい。（冬休みは）ローストビーフやおせちとか食べた」また、ことし（2026年）の目標を聞いてみると…。（小学2年生）「二重飛びを2回連続でできるようにしたい」（小学2年生）「鉄棒を頑張りたい」「いま、後ろ回りを習いごとでやっていて、すごく難しいからできるようになりたい」みんなにとって良い年になるように。それぞれの目標に向かって、馬のように力強く進んでいってくださいね。一方、沼津市役所前で6日、行われていたのは…新春恒例の「はしご乗り」。これは、新年を迎えた喜びと1年の無事を祈願するために1970年から行われている伝統行事です。高さ約6.3メートルもある「はしご」の上で次々と技を披露し、観客を沸かせます。「沼津鳶職組合」では、「はしご乗り」の「乗り子」を毎年公募していて、1か月間、毎日練習に取り組み、6日、お披露目の日を迎えました。「乗り子」2年目となる21歳の白岩沙恵さんは…。（乗り子2年目 白岩 沙恵さん）「一番最初にやった技で『八艘』という技なんですけど、それが得意。ことし初めてやる技だったが、うまくできたので良かった」一方、富士市にある「富士サファリパーク」で観客を沸かせていたのは…。ウマ。富士サファリパークではことし（2026年）の干支･午にちなみ、「新春！午年サファリダービー」を開催。5頭のウマから勝ち馬を予想し、勝ち馬投票券を購入。予想したウマが1着になればオリジナルグッズがもらえるのです。神奈川からやってきたというこのご家族は…。（神奈川から）Q.勝ち馬投票券は何番を？「2番です」Q.このレースに願掛けする？（神奈川から）「何のお願いする？」「世界が広がっていくように」「世界が平和で、家族みんなで元気に過ごせますように…って、お願いします」そして、レースが始まると…。世界で最も小さな部類のウマとされる「アメリカン・ミニチュアホース」が1周約160メートルのコースを全力疾走。残念ながら2番のウマは1位にはなれませんでしたが、願掛け通り、世界平和が訪れるといいですね。静岡県内各地で、気持ちよく新年のスタートを迎える一方、気になるのは、私たちの今後の暮らし…。では、2026年、私たちの生活には一体、どのような変化があるのでしょうか？まずは電気ガス料金です。政府の補助金により、暖房の使用が増える1月～3月の3か月間、電気と都市ガスの料金が値下がりに。一般的な家庭で電気代とガス代計3か月で約7000円程度の負担減となります。さらに、期待されるのがいわゆる「年収の壁」が178万円に引き上げられることによる手取りアップも期待され…、また、子育て世代には、こども1人あたり2万円の給付や公立小学校の給食費を月5200円を支援するなど、私たちの家計にはうれしい変化が期待されます。では、ことしの経済はどうなるのか？専門家がことしの経済についてひとことで表すと…。（静岡経済研究所 恒友 仁 専務理事）「新たなステージ入り。トランプ関税や日本だと新政権誕生、生活面では令和の米騒動などさまざまなことが起こったが、そういった不安、懸念が少しずつ軽減していって、いよいよ、これから新たなステージを迎えるということで…。物価高で家計の引き締め傾向は 強いが、政府による物価高対策 もある。それから賃上げも社会的要請もあると思うが、継続するだろうということで、これまでとは違ったな新たな慣習『ノルム』に入るのかなというところで、この言葉を書いた。全体として、その効果は2月以降で出てくるのかなと思います」2025年は、多くの人が物価高に悩まされましたが、2026年はやや期待感も。誰もが安心して暮らせる1年になるといいですね。