中部電力が、静岡･浜岡原発の再稼働に向けた審査の中で、地震の揺れを意図的に過小評価していた疑いが明らかとなったことを受け、地元や周辺市町で波紋が広がっています。今後、再稼働の審査はどうなるのでしょうか？



（中部電力 林 欣吾 社長）

「心より深く おわび申し上げます」



中部電力がデータを不正に操作していたのは浜岡原発3号機・4号機の「基準地震動」です。



「基準地震動」は、想定される最も大きい地震の揺れで原子炉建屋などの耐震設計の目安となります。





中部電力によると、この「基準地震動」の策定にあたり、当時の担当者が都合の良いデータを意図的に選び、2019年の原子力規制委員会に説明していたということです。林欣吾社長は、担当者の中に地震による被害を過小に評価したい狙いがあったのではないかと説明しました。（中部電力 林 欣吾 社長）「審査に重大な影響を及ぼす恐れがあり、原子力事業の信頼を失墜させ、 事業の根幹を揺るがしかねない重大な事案だと深刻に受け止めています」中電からの報告を受け、原子力規制委員会は、12月下旬から浜岡原発の安全審査を中断していて、1月7日に予定している定例会合で対応を協議する方針です。また、経済産業省は、5日、電気事業法に基づき、4月6日までに不正の経緯や原因、再発防止策を報告するよう中電に求めました。中部電力は、今後、弁護士3人で構成する第三者委員会を設置し、原因調査や再発防止策をまとめていくとしています。浜岡原発を巡っては、安全工事の手続きに不正があったとして、2025年11月、副社長ら幹部2人が責任をとり、退任しています。早期の再稼働がさらに遠のくことは確実となった上、原発の安全性や信頼性を根底から覆す今回の事態に各方面から戸惑いの声が上がっています。6日午後、御前崎市の下村 勝市長が取材に応じました。（御前崎市 下村 勝 市長）「（中電に対して）安全性と透明性の確保を繰り返し発言してきました。そのような中で今回の事象があったことに関して、安全性に影響を与える極めて深刻な事態と認識しています。技術的にどの程度安全性評価に影響を与えるのかという点が重要になってくる。大変厳しい目で状況を注視していきたい」地元住民からは怒りとあきれの声が…。（地元住民）「一つあると、他にもあるんじゃないかという気持ちになります。中電は信用できるという気持ちがあったので、今回の件で心配になった」（地元住民）「信頼していただけに残念だなと思います。第三者委員会も設立するということなので、究明していただいて。しっかりした安全な対策を講じてもらいたい」ここは浜岡原発から歩いて5分ほどの場所にある民宿。原発が稼働していた頃は作業員の宿として満室の状態が続いていたほか、停止後も防波壁の工事などで作業員が宿泊していましたが、工事が中断してからは宿泊者が激減しているということです。再稼働に向けた動きがあった中で今回の不正が発覚したことについて、2代目オーナーの竹田さんは…。（民宿 たけゆう 竹田 哲矢さん）「厳しいですよね、はっきり言って。何年間後にずれこむか分からないですけど、いよいよ忙しくなってくるんじゃないかとみんなが本格的に思い始めてきた矢先だったので、あと数年待ってくれと言われても難しい部分もあります」また、6日午前、木原官房長官が定例会見の場で、「あってはならないこと」と中部電力を批判しました。（木原 稔 官房長官）「地震動の策定が正しい評価に基づくものであることは極めて重要であります。その策定過程で事業者によりこうした行為が行われたことは、原子力の利用の大前提である安全性に対する国民の信頼を揺るがしかねないものであり、あってはならないものと認識しております」再稼働に向けたこれまでの審査の根幹を揺るがしかねない、今回の事案。中部電力に真摯（しんし）な対応と説明が求められています。