ユネスコの無形文化遺産に登録されている「遊佐の小正月行事」アマハゲが吹浦地区の女鹿集落で行われ、鬼の面を被ったアマハゲたちが集落を練り歩きました。



アマハゲ巡行「ヒョーヒョー！」

泣く子ども「ワーッ！ワーッ！」



遊佐町吹浦の女鹿集落では1月3日、高台の神社で地区の男性たちがケンダンと呼ばれるワラの衣装をまとって鬼の面を被り、神様の使いとされるアマハゲに変身。奇声を上げながら石段を下り集落の家々を巡りました。

アマハゲは吹浦地区の秋田県境に近い滝ノ浦、女鹿、鳥崎の3つの集落に250年以上前の江戸時代中ごろから伝わるとされる正月の伝統行事で、怠け者をいさめ無病息災を願うものです。

2018年には秋田県男鹿市の“なまはげ”などと共に「来訪神 仮面・仮装の神々」としてユネスコの無形文化遺産にも登録されています。





アマハゲ乱入「ヒョーヒョー！」泣く子ども「ワーッ！ワーッ！」「いい子にします！いい子にします！」子どもたちを抱え上げ暴れまわったアマハゲたちは、家の住人から酒やモチなどの接待を受けると、親の言いつけを守りいい子でいることを子どもたちに約束させて、去って行きました。父親は「約束したのは何だった」子どもは「いい子にします。お掃除もします。お手伝いもしますと言った」父親は「迫力もすごかったんですがいい経験になったと思います。みんな健康で幸せに過ごせればいいなと一年過ごせればいいなと思っています。」ことしのアマハゲは24歳から50歳までの5人で、地元を離れ帰省中に参加した人や一度引退したメンバーの再登板も含まれています。女鹿アマハゲ保存 会池田洋一会長（47）「今いる子どもたちに大きくなったらアマハゲを頼むよと。正月だけでも帰って来てもらって何とかアマハゲを絶やさないようにかだって参加してくれと声がけしています。」少子高齢化が進む女鹿集落は、10年前よりも8世帯減少し、現在46世帯でアマハゲのなり手や訪問を希望する家の確保など伝統の継承を巡る環境は年々厳しさを増しています。