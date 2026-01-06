イ・ビョンホン、妻・イ・ミンジョンが10歳長男のバスケ試合を公開 動画後半にはイ・ビョンホン本人も登場し撮影に協力
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が、6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。長男（10）が出場するバスケットボールの試合を公開した。
【動画】バスケ試合でフリースローを決めるイ・ビョンホン＆イ・ミンジョンの10歳長男
イ・ミンジョンは「こんな風に息子を育てているようです すっぴんで撮り終えたイ・ミンジョンの年末まとめ MJ禁酒宣言。 」と題した動画で、長男のバスケットボールの試合を応援する様子をアップ。力のこもった声で応援する様子や、フリースローでシュートを決める長男の姿を披露している。
試合でMVPを取れず落ち込む長男を慰める母の姿や、自身が出演するドラマのコンセプトフォトを撮影する仕事モードの姿も収められていた。
さらに、広々とした自宅ソファで長男とくつろぎながらテレビ番組を鑑賞する様子を公開し、その中にはイ・ミンジョンの頬にキスのプレゼントをする長男の姿も捉えられており、ほほ笑ましい親子時間を見せている。
動画の後半には、夫・イ・ビョンホンも登場し、イ・ミンジョンの洋服整理を優しく見守り、撮影も手伝うなど仲むつまじい夫婦の姿を披露した。
イ・ミンジョンは、2013年にイ・ビョンホンと結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女（2）が誕生した。
