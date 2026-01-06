Jカップ・瀬戸環奈のハイレグ＆ツインテール ファン衝撃「角度のエグさ」「反則」
“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が6日、自身のXを更新。ツインテール＆ハイレグ姿の写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】角度が際どい！ハイレグ＆ツインテール姿の瀬戸環奈
連日オフショットなどを投稿しているが、今回はツインテール＆ハイレグ姿の写真で、際どい一枚となっている。
これにファンは「ハイレグ(死語)の角度のエグさとツインテの破壊力でドキドキ お出かけ楽しんできてね〜」「季節外れのヤンチャなタンクトップ！」「ツインテは反則」などと反応している。
瀬戸は身長170センチのスラリとしたスタイルに加え、圧倒的な存在感を誇るJカップのボディで、多くのファンを魅了。性別や世代を問わず支持を集めており、「1000年に1人の逸材」として注目されている。
