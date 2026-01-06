お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）が、5日放送のTBS系「今夜は5人で占います」（午後11時56分）に出演。今年の結婚運を占われた。

人気占い師5人がゲストを一斉鑑定する占いバラエティー。昨年は4年間交際していた蛙亭イワクラとの破局が取り沙汰されたが、占い師軍団によると今年の伊藤の運勢は絶好調という。占い師の水晶玉子さんが「伊藤さんは天中殺が終わったので」と告げると、伊藤は「俺天中殺だったの！？」と仰天。昨年まで12年に1度やってくる低迷期だったと指摘されると「2025年まで天中殺だったって言われてすごいスッキリした」とホッとした様子で、「俺は何にも悪くない！ 全部天中殺のせい！」と声を上げて笑いを誘った。

また「今年運命の出会いがあるか」については「ある」が4人、「ない」が1人の結果となった。水晶さんは「天中殺終わると運気が動きますので、もしかしたらゼロ日（婚）とか電撃婚もあるかもしれない」とコメント。伊藤はこれに「ゼロ日婚は一瞬頭をよぎったことあります」と明かすと、自身の破局を例に「ちんたらちんたら引き延ばしたらこういう結果になっているので。もし次するっていう相手がいたら初日でもいいかなと思ったことは一瞬ある」と話していた。