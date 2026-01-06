¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬ÂåÉ½ÇÏ¼õ¾Þ¡¡25Ç¯ÅÙJRA¾Þ
¡¡ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¤Ï6Æü¡¢¡Ö2025Ç¯ÅÙJRA¾Þ¡×¤Î¶¥ÁöÇÏÉôÌç³Æ¾Þ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê5ºÐ²´ÇÏ¡¢ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡Ë¤¬Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£µ¼ÔÅêÉ¼248É¼Ãæ226É¼¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â¤ÎG1¥ì¡¼¥¹¡¢¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê1Ãå¾Þ¶â1ÀéËü¥É¥ë¡Ë¤Ç¹á¹Á¤ÎÌ¾ÇÏ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤ò·âÇË¡£¥É¥Ð¥¤¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï3Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½©¤Ë¸ÅÇÏ¥À¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡ÊBC¡Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÆüËÜÇÏ¤Ç½é¤á¤ÆÀ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ¯´Ö4Àï3¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¥Þ¥¤¥é¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ÈºÇÍ¥½¨¾ã³²ÇÏ¤Î¥¨¥³¥í¥Ç¥å¥¨¥ë¤¬ËþÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨2ºÐ²´ÇÏ¤ÏÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹Í¥¾¡¤Î¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡£