西武に育成ドラフト2位で入団した今岡拓夢内野手（18）が6日、埼玉県所沢市の若獅子寮に入寮した。

侍ジャパンU―18代表として昨年9月のU―18W杯で準優勝に貢献した大型遊撃手は「一番はワクワクしている。今から始まる新人合同自主トレでしっかりアピールしながら良い準備をしたいと思います」と目を輝かせた。

予想外のアクシデントも冷静にさばいた。正午ごろに中国地方で発生した地震の影響で新神戸から乗車した新幹線が途中でストップ。集合予定時刻に遅れる可能性もあったが「電波が悪かったのでどの辺りで止まったかは分からないです。ちょっと焦りましたが、スカウトの方が大丈夫と言ってくれたので安心しました。（トラブルも）良い思い出になりました」と強心臓ぶりを発揮した。

前日（5日）にチームスローガンが「打破」に決まったことについては「バッティングが得意なので、一軍で打てるようなバッティングを身につけたい」とやる気十分。「年末はしっかり走り込んで、中学時代のチームのグラウンドを借りて練習していました。自分の長所はバッティングだったり、走ることも守ることも三拍子そろっているところだと思うので、全部アピールできるようにやっていきたい」と指揮官の期待に応えるべく、闘志を燃やしていた。