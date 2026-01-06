女性ピン芸人の吉住（36）が、5日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書 新春！お年玉SP」（月曜午後11時59分）に出演。本名を明かす一幕があった。

吉住は11万5000円のボイストレーニング代の領収書を提出した上で「吉住暢子（のぶこ）の人生を豊かにするための領収書です」と説明した。

「芸人の吉住としては頑張ってきたかなとは思うんですけど、吉住暢子としての人生は結構おろそかになってるなと思って。プライベートを充実させたいと思ってボクシング始めてみたりとか。お酒飲み始めてみたりとか、その中でボイトレを始めたんですよ」と語った。

ボイトレには芸人であることを隠して通ったといい「入会の時に何のために通うんですかと理由を聞かれたので、会社に勤めてまして、会社の忘年会の2次会とかでカラオケが盛り上がるような曲を歌いたいんですって言って」始めたという。

本当に歌いたいジャンルは「ジャズとかバラードなんですよ」とした上で「課題曲を決める時に中島みゆきさんとかって言うと『それはカラオケで盛り上がらないですね』って却下されて。やたらアップテンポな曲を歌わされてる」と実情を明かした。そして練習中というCANDY TUNE「倍倍FIGHT!」を熱唱した。

吉住はプロダクション人力舎所属の女性ピン芸人。20年の「女芸人No.1決定戦THE W」王者、24年の「R−1グランプリ」準優勝。

今回は「芸人15人100万円争奪！ 初ノーカット放送」。番組MCは千鳥の大悟。進行は同局の渡邉結衣アナ。