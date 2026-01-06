FLYING KIDS、カーリングシトーンズの浜崎貴司（60）が6日、X（旧ツイッター）を更新。親交のあったモデルの古谷恵さんが亡くなり、追悼した。

浜崎は「友人でモデルだった古谷恵さんが亡くなって、とても残念でした」と悔やみ、「彼女は旦那さんと、亡くなるまでの5年間は、夫婦でとても素敵なビストロやっていました」と、古谷さん夫妻の写真をアップ。「その5年間が彼女にとって温かな日々であったのならいいなと思っています。なぜなら、彼女にその旦那であるシンゴ君を紹介したのは私だったからです。彼女がシェフであるシンゴ君と結婚して、ふたりでビストロをはじめたのでした」と経緯を記した。

「自分が食事していると、最後はいつも横に来て一緒にお酒を飲むのを付き合ってくれました。めぐみんありがとう」と感謝をつづり、「自分は身長が180近くありますが、彼女は私より大きかったです。めちゃくちゃかっこよかった」としのんだ。

古谷さんの所属事務所ボンイマージュは6日までに公式サイトで「弊社所属の古谷恵さんが2025年12月19日、誠に残念ながら逝去されました」と報告し「以前より闘病されており、懸命に治療に取り組まれておりました」と説明。「恵さんはとても気さくで、常にさりげない気配りを忘れず、自然と人が集まる、温かく朗らかなお人柄でした。モデルとして第一線を退いてからも、そのお人柄でご主人と一緒に立つ”Bistro11″においても、多くのお客様に親しまれていました。共に過ごした時間は、私たちにとってもかけがえのないものであり、深い感謝の気持ちとともに、その存在の大きさを偲んでおります。ここに生前のご厚誼に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と記した。