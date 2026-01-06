大迫力のランクルフェイス！「LANDCROOMY（ランドクルーミー）」

毎年1月に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン」。さまざまなカスタムカーが展示され、毎年大いに賑わうビッグイベントです。ことし2026年も1月9日から開幕予定です。



昨年も多数のカスタムカーが展示されましたが、そのうちの1台「LANDCROOMY（ランドクルーミー）」を紹介します。

ランドクルーミーは、カスタムブランド「CLS」をリリースしているESB（大阪府羽曳野市）が出展したカスタムカーです。同車は、ESBが手掛けるパーツブランド「CLS FOX」の第4弾として製作されました。

ベース車両はトヨタの大人気コンパクトトールワゴン「ルーミー カスタム」の2021年以降の改良型です。

ESBのカスタムキットによって、なんとルーミーが屈強なSUVの「ランクル（ランドクルーザー）」風に変身させています。

ランクルシリーズのうち、フラッグシップモデルにあたる「ランクル300」風のフロントマスクは、純正から大きな変更を施された印象を受けますが、実はバンパーの交換しか行われていません。

迫力のある大型グリルは実はルーミー純正のままで、その他は塗装により表現されています。

リアにはクロスオーバーSUV風の専用リアバンパーを装備し、さらには車高を30mmアップさせる「アゲバネ」も装着されています。

そしてESBオリジナルのホワイトスチールホイール「CLS Wheels TC01」と、トーヨー「オープンカントリーR／T」タイヤも装着され、足回りもSUV風にカスタムされました。

サイズはルーミーのままですが、存在感のあるタフなエクステリアとなっています。

車内にはルーミー専用サイズの「CLS FOX fox マット」も用意されています。PUレザー製で汚れにも強く、厚みも8cmもあるのでふかふかの座り心地です。このマットのおかげで車中泊も快適に過ごせるでしょう。

販売台数が国産車のなかでトップクラスに多く、見かける機会の多いルーミーですが、CLS FOXのランドクルーミーキットを使用すれば、街中でも注目間違いなしのカスタムカーに変身するはずです。

ちなみにランドクルーミーキットは車検にも対応しており、ルーミーカスタムの兄弟車となるダイハツ「トールカスタム」やスバル「ジャスティ」にも使用できます。

ランドクルーミーの専用パーツの価格（消費税込・未塗装）は、「CLS FOX フロントバンパー」は11万円、「CLS FOX リアバンパー」は6万6000円。

また、「アゲバネ」は5万5000円、「CLS FOX fox マット」が2万7500円、「CLS Wheels TC01」が1万6500円となっています（いずれも取付費含まず）。

実用性が高く車中泊にも使えるルーミーを、自分好みのオリジナルカーにしてみてはいかがでしょうか。