¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ËàÆ±»þá½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·¿Êµ¤±Ô½÷Í¥¤¬à¹¶¤á¤¿á»Ñ¤ÇÌ±Êü¥É¥é¥Þ¤Ë¸½¤ìSNS¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ëà¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¡õ¥ï¥ó¥ì¥óá°áÁõ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÁÒÂô°ÉºÚ(20)¡£
¡¡4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×(TBS)¤Î¾¼ÏÂ»þÂå¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ç¥£¥¹¥³¤Î¿·¿Í¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¡¦¸¤Åç¥æ¥º¥ë(¶Ó¸ÍÎ¼)¤¬Ï¢¤ì¤ÆÊâ¤¯½÷À¤ò±é¤¸¡¢ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã»¤¤¥·¡¼¥ó¤Ê¤¬¤éµ²±¤Ë»Ä¤ë±éµ»¤ò¤·¤¿ÁÒÂô¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í!??¸«¤¿½Ö´Ö¤¢¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤À!¤È¡Ä¡×¡ÖÁÒÂô°ÉºÚ¤Á¤ã¤ó!!?!??¸«´Ö°ã¤¨??¡×¡Öº£¸«¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¾Ð¡×¡ÖÁÒÂô°ÉºÚ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¢¤ó¤Ê¥Á¥ç¥¤Ìò¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¾×·â¤À¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ï¥ó¥ì¥ó¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó♡¡×¡Ö¤¹¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡Á¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤ÇÈþµÓ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥±¥Ð¤¤¤Î»÷¹ç¤¦¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÁÒÂô¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¿¥Êª¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î»Å»öÃç´Ö¡¦¥Á¥è¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢4Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ç¤ÏË¿Ã·»Äï¤ÎËå¡¦¤¢¤µ¤ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£