「仲良し姉妹みたい」馬場咲希が吉田優利と浅草散策！ プライベート感あふれる仲良しオフショットが話題
馬場咲希が自身のインスタグラムを更新。年末に吉田優利と浅草を訪れた際のプライベートショットを公開した。
【写真】「最近覚えた撮り方。笑」自画自賛の2ショット
馬場は投稿で「年末に吉田優利さんと浅草に行ってきました」と報告。「アメリカでも食事に誘ってくれたりして、面白くて大好きなゆうりさんと遊びに行けて幸せでした！」と、アメリカでの交流エピソードを交えて喜びを語った。さらに「一緒にゲームもできて楽しかったです」と観光だけでなくアクティブに時間を過ごした様子も明かした。浅草グルメも満喫したようで「ゆうりさんのオススメのラーメン食べに行けたので、今度はさきのオススメ食べに行きましょう〜」と次回のお出かけを楽しみにする微笑ましいやり取りも添えられている。投稿された写真は、リラックスした雰囲気が伝わるものばかり。ソファーに並んで座ったツーショット自撮りからはじまり、浅草名物の恋みくじ付きいちご串を手にした写真、くま型の可愛らしいボトルに入ったタピオカミルクティーを持つ姿、さらにはおやきのような軽食を楽しむショットも。浅草の路地で見せた自然体の笑顔からは、オフならではの穏やかな時間が感じられる。この投稿にファンからは「仲良し姉妹みたいですね！」「プライベート感のある写真で楽しそうですね」「オフの期間を楽しんでください」と、オフショットに反響が集まった。また吉田からは「うちも1枚目の写真それにする予定だよ！」とコメントが寄せられ、これに馬場が「めっちゃいい写真ですよね 最近覚えた撮り方。笑」と返すなど、投稿をめぐるやり取りからも2人の親しい関係がうかがえた。
