¿¹»°Ãæ¡¦ÂçÅçÈþ¹¬¡¢É×¡õ10ºÐÄ¹ÃË¤È½é·Ø¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö¤ª2¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¡Ê45¡Ë¤¬5Æü¡¢É×¤Ç¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê53¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖËÍ¤Î¼Â²È¡¢ÆîË¼Áí¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÎëÌÚ»á¡¢Ä¹ÃË¡¦¾ÐÊ¡¤µ¤ó¡Ê¤¨¤Õ¡¿10¡Ë¤È¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª2¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×ÂçÅçÈþ¹¬¡õÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡õ10ºÐ¡¦Ä¹ÃË¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢µ¢¤ê¤ËÆîË¼Áí¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂË¼¿À¼Ò¤Ë´ó¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö2026Ç¯²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ¤Î½é·Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿À¼Ò¡£¤È¤¢¤ëÍÌ¾¤ÊÀê¤¤»Õ¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤é¤·¤¯¤«¤Ê¤ê¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤é¤·¤¯¡£ËÍ¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¶õµ¤¤¬¤·¤Þ¤ê¡¢¤è¤¤¿À¼Ò¡£ºÊ¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¡¢¤¤¤¤¿À¼Ò¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡ÊÎëÌÚ»á¡Ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤´É×ºÊ»÷¤¹¤®¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª2¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×ÂçÅçÈþ¹¬¡õÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡õ10ºÐ¡¦Ä¹ÃË¤Î²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡¢µ¢¤ê¤ËÆîË¼Áí¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂË¼¿À¼Ò¤Ë´ó¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö2026Ç¯²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ¤Î½é·Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤´É×ºÊ»÷¤¹¤®¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£