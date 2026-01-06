タレントのぺえが5日、自身のInstagramを更新。同じくタレントのpecoと7歳の息子・リンクくんとの3ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】pecoと息子・リンクくんの親子ショット（複数カット）

ぺえは「自分が好きな温度の人生を選んで生きればいい」と書き出し、「地位や名誉、他人からの評価を求めて輝く人間もいれば 自分の心や魂を守り抜くことで人生が輝く人間もいる どちらのタイプの人間も世の中には必要 熱めの湯が好きか、ぬるま湯が好きか好きな温度で生きればいい」と自身の考えを率直につづった。

続けて「あけましておめでとうございます」と新年の挨拶を述べ、「お正月はみんなで初詣に行ったり公園でのんびりしたり 心が温かくなりました」と、pecoとリンクくんと過ごしたことを報告。仲睦まじい様子の3ショットや、愛犬との2ショットなど複数枚を公開した。

この投稿にpecoが「あ〜のんびり楽しかったねえ」とコメントを付けたほか、ファンからは「ぺえちゃんの言葉はあったかくて好き」「みんな可愛い」などのコメントが寄せられた。