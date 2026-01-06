¡ÈÍÂ¼²Í½ã»÷¡É¤ÈÏÃÂê¡¦¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡Ê25¡Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Û¤ÜÍç¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤½¤ÎÉþ¡ª¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¤Î¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡Ê25¡Ë¤¬5Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤Û¤ÜÍç¡×¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»þ¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ
¡¡¥Ð¥¹¥È95¡¢¥¦¥¨¥¹¥È65¡¢¥Ò¥Ã¥×98¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Á¤È¤»¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ç¥½¥Õ¥¡¤Ë¿²Å¾¤Ö»Ñ¤ä¡¢¥Û¡¼¥¹¤òÂÎ¤Ë´¬¤ÉÕ¤±¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯1·î5Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦°ìÌÌ¤¬¸«¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö¤Û¤ÜÍç¡ª¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤½¤ÎÉþ¡ª¡ª¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¡× ¡Ö¤è¤·¤Î¤ó¤Î¸Â³¦ÆÍÇË¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë