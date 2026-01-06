記者会見に出席したベネズエラ野党指導者でノーベル平和賞受賞者のマリア・コリナ・マチャド氏＝2025年12月、ノルウェー首都オスロ/Leonhard Foeger/Reuters

（CNN）南米ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏は5日、米軍による作戦でマドゥロ大統領が拘束されてから2日後、「法を順守する毅然（きぜん）とした態度と決意」に対して、トランプ米大統領に謝意を示した。

マドゥロ氏の拘束後、トランプ氏は米国がベネズエラを「運営」すると述べるとともに、マチャド氏については国を統治するだけの敬意や支持が足りないとしてその力量に疑問を呈していた。

マチャド氏はX（旧ツイッター）への投稿で、トランプ氏のこうした発言に直接言及はしなかったものの、「安全保障、エネルギー、民主主義、人権問題で、ベネズエラは米国の主要な同盟国になるだろう」と述べた。

「ベネズエラの自由は目前に迫っており、まもなく祖国で祝うことになる」とマチャド氏は記した。

昨年12月にノーベル平和賞を受け取るためノルウェーを訪れ、ベネズエラを離れていたマチャド氏は「ベネズエラの勇敢な人々は、政権移行に向けた大きな一歩を祝うために、世界30カ国、130都市で街頭に繰り出した」とも述べた。

マチャド氏はまた、昨年10月以降、トランプ氏と話していないと明らかにし、「できるだけ早く」ベネズエラに戻る決意を示した。

マチャド氏はFOXニュースのインタビューで、トランプ氏が「麻薬テロ政権」に対して取った「歴史的な行動」に改めて感謝の意を表した。米国がマドゥロ大統領を拘束した1月3日については、「正義が専制を打ち破った日として歴史に刻まれるだろう」と語った。

トランプ氏は、マチャド氏について、ベネズエラを率いるだけの国内での支持や敬意が得られていないとし、米国が同国を掌握していると繰り返し主張している。ホワイトハウスのミラー大統領次席補佐官も、米国がマチャド氏を大統領に据えるべきだとの声を退けた。

ミラー氏は5日、「マチャド氏を突然ベネズエラに呼び寄せ、権力の座に就かせるのは、ばかげており、非常識だ」と述べ、ベネズエラ軍が正当な存在と認めないだろうと主張した。

米国は代わりに、マドゥロ氏の盟友でもあるロドリゲス暫定大統領と協力しており、ロドリゲス氏側も米国と協力する姿勢を示している。