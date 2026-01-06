俳優でシンガー・ソングライターの京本政樹（66）が、6日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。VTRで出演した親交深い俳優柳沢慎吾（63）とのエピソードを語った。

柳沢は「1時間ぐらい電話する」と明かしており、MCのハライチ岩井勇気は「どっちから電話するんですか」と質問した。京本は「双方に」と答え、「例えば今日でいうと朝8時ぐらいに…」と切り出した。

ハライチ澤部佑は「電話してきたの!? 朝8時くらいの電話で何を交換するの、情報を」と驚いた。

京本は「今日の感じだと、（柳沢が）『兄弟、俺のこと褒めといてね！』って。」とお互いのことを「兄弟」と呼び合う仲の良さを語った。

京本は「（柳沢に）コメントはね、何言ったか聞いてなかったけど、『兄弟、今日1人で出るんだって？ 何が言いたいかっていうと、俺の単独ライブねこの間見に行ったことを良かったって言っといてね』って」と柳沢の単独ライブの宣伝を任されていたことを明かした。

澤部は「自分のことばっかりなんだよ」とつっこみ、笑いを誘っていた。