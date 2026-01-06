文化放送で放送中の『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』（毎週水曜日 深夜0時05分～0時25分頃）では、1月7日（水）の放送に、福山雅治がゲスト出演する。

当番組は、King & Princeの永瀬廉がパーソナリティを務めるラジオ番組。2019年6月に放送を開始した永瀬廉にとって初の冠ラジオ番組で、通称『庭ラジ』という愛称で親しまれており、永瀬の自然体なトークをお送りしている。

1月7日（水）の放送には、ゲストに福山雅治が初登場。12月に新作映画も公開された『ラストマン』シリーズで共演する永瀬と福山だが、福山本人の提案により、このたび『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』と『福山雅治と荘口彰久の「地底人ラジオ」』のコラボレーションが実現する。

番組では、30年以上ラジオ番組にレギュラー出演しており、“ラジオパーソナリティの大先輩”である福山から、永瀬に“ラジオを長く続けるコツ”を伝授してもらう。『庭ラジ』での“永瀬廉の在り方”について交わされる、熱いトークは必聴だ。また、福山が『庭ラジ』のために考えた新コーナーのアイデアを披露。さらにお互いのものまねでバトルが行われるなど、ここでしか聴くことのできない、爆笑必至の貴重なトークを放送する。

このコラボの模様は、前半は文化放送の『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』で1月7日（水）深夜0時05分頃から、後半は渋谷区のコミュニティFM「渋谷のラジオ」ほか全国22局ネットでお送りしている『福山雅治と荘口彰久の「地底人ラジオ」』で1月10日（土）午後10時から放送する。

【番組概要】

■番組名： 『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』

■放送日時： 毎週水曜日 深夜0時05分～0時25分頃（24時05分～24時25分頃）

※『矢吹奈子のレコメン！』内で放送

■出演： King & Prince・永瀬廉

■メールアドレス： ren@joqr.net

■推奨ハッシュタグ： #庭ラジ

【『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： 秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）駒木根葵汰 （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz） （水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉、Aile The Shota、ラブライブ！シリーズ、Girls²、田中れいか