福山雅治、キンプリ永瀬廉「庭ラジ」ゲスト出演決定 “ラジオを長く続けるコツ”伝授
【モデルプレス＝2026/01/06】俳優・アーティストの福山雅治が、1月7日に文化放送で放送中のラジオ番組『King ＆ Prince永瀬廉のRadioGARDEN』（毎週水曜日深夜0時05分〜0時25分頃）にゲストとして出演する。
本番組は、King ＆ Princeの永瀬がパーソナリティを務めるラジオ番組。2019年6月に放送を開始した永瀬にとって初の冠ラジオ番組で、通称『庭ラジ』という愛称で親しまれており、永瀬の自然体なトークが放送されている。1月7日の放送には、ゲストに福山が初登場。12月に新作映画も公開された『ラストマン』シリーズで共演する永瀬と福山だが、福山本人の提案により、このたび『King ＆ Prince永瀬廉のRadioGARDEN』と『福山雅治と荘口彰久の「地底人ラジオ」』のコラボレーションが実現する。
番組では、30年以上ラジオ番組にレギュラー出演しており、“ラジオパーソナリティの大先輩”である福山から、永瀬に“ラジオを長く続けるコツ”を伝授してもらう。『庭ラジ』での“永瀬廉の在り方”について交わされる、熱いトークが見どころとなっている。また、福山が『庭ラジ』のために考えた新コーナーのアイデアを披露。さらにお互いのものまねでバトルが行われるなど、ここでしか聴くことのできない貴重なトークを聴くことができる。
このコラボの模様は、前半は文化放送の『King ＆ Prince永瀬廉のRadioGARDEN』で1月7日深夜0時05分頃から、後半は渋谷区のコミュニティFM「渋谷のラジオ」ほか全国22局ネットで放送されている『福山雅治と荘口彰久の「地底人ラジオ」』で1月10日午後10時から放送される。（modelpress編集部）
