笹崎里菜アナ、美デコルテ輝くドレス姿に絶賛の声「雰囲気変わる」「ため息が出るほど美しい」
【写真】元KAT-TUN中丸の妻「雰囲気変わる」素肌際立つドレス姿
◆笹崎里菜アナ、白のワンショルドレス姿を公開
笹崎アナは「ハロー2026」「年末年始は風邪ひいてしっかり寝正月してます」とつづり、写真を3枚投稿。「まだ元気だったときのオフショットを添えて」と続けて、美しいデコルテが際立つ白を基調としたワンショルダーデザインのドレスを着用し、自然な笑顔が印象的な立ち姿を公開している。
◆笹崎里菜アナの投稿に反響
この投稿には「雰囲気変わる」「ため息が出るほど美しい」「憧れの存在」「上品でエレガント」「大人っぽい」などの反響が寄せられている。
笹崎アナは、2023年いっぱいで日本テレビを退社。2024年1月16日に、KAT-TUN元メンバーの中丸雄一との結婚を発表し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】