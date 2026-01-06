モー娘。牧野真莉愛、美ヒップ際立つビキニ姿公開「破壊力すごい」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/01/06】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が1月5日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“日ハムファン”モー娘。「破壊力すごい」美ヒップ強調ビキニ姿
牧野は「表紙＆巻頭グラビア、務めさせていただきました」とつづり、6日発売の雑誌「月刊少年チャンピオン」（秋田書店）新年1月号のグラビア撮影風景を動画や写真で投稿。引き締まったヒップやウエストのラインが際立つ白のビキニ姿を着こなし、プールサイドで微笑む姿を公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「レベチ」「透明感溢れてる」「破壊力すごい」「天使」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“日ハムファン”モー娘。「破壊力すごい」美ヒップ強調ビキニ姿
◆牧野真莉愛、グラビアの撮影風景を公開
牧野は「表紙＆巻頭グラビア、務めさせていただきました」とつづり、6日発売の雑誌「月刊少年チャンピオン」（秋田書店）新年1月号のグラビア撮影風景を動画や写真で投稿。引き締まったヒップやウエストのラインが際立つ白のビキニ姿を着こなし、プールサイドで微笑む姿を公開している。
◆牧野真莉愛の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「レベチ」「透明感溢れてる」「破壊力すごい」「天使」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】