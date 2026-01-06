森永製菓のチョコレート「ダース」シリーズと、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」のコラボレーションキャンペーンが、1月6日（火）からスタートしている。

森永製菓「ダース」×「リラックマ」コラボグッズが当たるプレゼントキャンペーン開催

今回は「ひと休み」をコンセプトに、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマの4人が登場するキービジュアルを使用したオリジナルグッズが登場。「ダース」を購入して応募できるプレゼントキャンペーンや、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンなどが開催されている。

対象商品を購入するとオリジナルグッズが抽選で当たるキャンペーンは、3回の期間に分けて開催される。「リラックマ＋コリラックマコース」は1月6日（火）から1月23日（金）まで。「コリラックマ＋チャイロイコグマコース」は1月23日（金）から2月9日（月）まで。「リラックマ＋キイロイトリコース」は2月9日（月）から2月25日（水）までとなっている。いずれも開始日は午前11時からで、終了は午前10時55分となる。またキャンペーン期間を通しての「全キャラクター集合コース」も実施している。



オリジナルグッズは、A賞（対象商品3個購入で1口）がリラックマたちのフェイスモチーフの「革製ポーチ」（150名）、B賞（対象商品2個購入で1口）はキャラクターたちがダースを持ったイラストがプリントされた「2WAYタンブラー」（300名）がお目見えしている。

「ダース×リラックマオリジナルグッズプレゼントキャンペーン」A賞（対象商品3個購入で1口）革製ポーチ （150名）

「ダース×リラックマオリジナルグッズプレゼントキャンペーン」B賞（対象商品2個購入で1口）2WAYタンブラー（300名）

C賞（対象商品1個購入で1口）はキャラクターやチョコレートをイメージしたデザインの「レザーパスケース」（600名）で、全員集合賞（対象商品1個購入で1口）は4人が並んだイラストの「オリジナルポーチ」（300名）となっている。

「ダース×リラックマオリジナルグッズプレゼントキャンペーン」C賞（対象商品1個購入で1口）レザーパスケース（600名）

「ダース×リラックマオリジナルグッズプレゼントキャンペーン」全員集合賞（対象商品1個購入で1口）オリジナルポーチ（300名）

また、対象商品を3個買うと、リラックマやチョコレートがデザインされた「オリジナルクリアファイル」が1枚もらえる。各店舗ごとに、なくなり次第終了となる。



さらにX（旧Twitter）で森永チョコレート公式アカウントをフォローし、該当のポストを引用リポストすると、全員にコラボ限定デザインの各キャラクターごとのオリジナルスマホ壁紙がランダムでもらえるほか、1月12日（月）まで抽選でオリジナルデザインのQUOカードPay1000円分（100名）が当たるキャンペーンも実施している。

「ダース×リラックマ」キャンペーン オリジナルクリアファイル

「ダース×リラックマ」キャンペーン オリジナルスマホ壁紙

ダースとリラックマのコラボキャンペーンは、1月6日（火）から2月25日（水）午前10時55分まで開催。対象商品を購入したレシートを撮影し、パソコンやスマートフォンから応募フォームにアクセスして応募できる。