ＪＲＡは１月６日、２０２５年度のＪＲＡ賞を発表した。年度代表馬にはフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が選ばれた（年齢、所属は２０２５年時点の表記）。投票総数２４８票のうち２２６票を獲得した。同馬は最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースにも選出された。これを受け、同馬を所有する藤田晋オーナーは自身のＸで「フォーエバーヤングが「年度代表馬」「最優秀4歳以上牡馬」「最優秀ダート馬」の3冠に選ばれました。誰かに言われた通り、私の前世は国かなんか救ってるんだと思います…」と独特の表現で喜びを表した。

１年間、ダートのみを走っていた馬の年度代表馬は史上初。ＪＲＡの競走を一度も走っていない馬の選出は、９９年のエルコンドルパサー以来。２位はミュージアムマイルの１８票、３位はジャンタルマンタルの２票、クロワデュノールとマスカレードボールはそれぞれ１票で、フォーエバーヤングは９１％の票を獲得しての受賞となった。

藤田オーナーは２５年、フォーエバーヤングで世界最高賞金を誇るサウジカップ・Ｇ１を勝ち、ブリーダーズカップ（ＢＣ）クラシック・米Ｇ１で日本調教馬として初めての勝利。社長を務めるサッカーＪ１・町田ゼルビアが天皇杯を制していた。

藤田オーナーのコメントには、ＳＮＳ上で「前世では国をひとつ救われた事とおもわれます」「本当にうれしいです」「今年の活躍にも期待です！」「歴史的瞬間を目撃できていることに感謝です」「２月１日の記念イベントも絶対行きます！！」など祝福の声が多数、寄せられた。