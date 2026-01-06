◆ニューバランスカップｉｎ時之栖２０２６▽決勝 武南（埼玉）４―１藤枝東（静岡） （６日、静岡・時之栖スポーツセンター）

武南が藤枝東に４―１で逆転勝ちして優勝を飾った。０―１で折り返した後半は序盤のピンチをしのぐと、同７分に左サイドを突破するカウンター攻撃で同点。さらに２分後のセットプレーで勝ち越すと、同１３分にも加点。同３０分には主将のＭＦ小山一絆（いつき、２年）がダメ押し点を奪い、計４得点のゴールラッシュで大勝した。

高校選手権に出場できなかった全国の強豪３６校が集まった「裏選手権」。武南は予選リーグ初戦で東海大大阪仰星と２―２で引き分けたが、そこから国士舘（東京）と札幌大谷（北海道）に勝って決勝トーナメントに進出。さらに作陽学園（岡山）、静岡学園、帝京（東京）を倒して決勝に進んでいた。小山主将は「２戦目以降、絶対に負けられない緊張感があって、大会を通じて成長できました」と胸を張った。

この日の午前中に行われた、帝京との準決勝（１〇０）でも決勝点を挙げていたＦＷ岩沢柾吾（２年）は「武南は後半に強いんです」とニッコリ。今後の目標について聞かれると「全国選手権に出て国立まで勝ち進む」と言葉に力をこめた。