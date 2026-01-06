１日、魯迅公園内の「梅園」。（上海＝新華社記者／黄安蒞）

【新華社上海1月6日】中国上海市虹口区の魯迅公園内の「梅園」にある朝鮮半島抗日義士、尹奉吉（ユン・ボンギル）の生涯を伝える陳列館には1日、雨にもかかわらず多くの韓国人観光客の姿が見られた。

尹奉吉は1932年4月29日、上海虹口公園（現在の魯迅公園）で行われた日本の「天長節（天皇誕生日）」の集会で爆弾を投げ、中国侵略日本軍の指揮官だった白川義則を爆死させた。その場で拘束されると、同年12月、秘密裏に銃殺刑が執行された。25歳だった。

１日、魯迅公園内の「梅園」を見学する韓国人観光客。（上海＝新華社記者／黄安蒞）

虹口区政府は94年4月27日、事件が起きた魯迅公園内に「梅亭」を建立した。尹の号である「梅軒」にちなんで命名された。2004年には韓国政府の支援により、梅亭に尹奉吉の生涯を伝える展示が設けられ、歴史写真や複製資料など70点余りが公開された。現在、「梅園」内の「尹奉吉義士生平事跡陳列室」は中国を訪れた韓国の人々がかつての抗日英雄の足跡をたどる重要な場所の一つとなっている。

04年から「梅園」に勤務する鄭楽（てい・らく）さんは、韓国語で「虹口公園爆弾事件」の解説を行っている。鄭さんは「25年には延べ約2万7千人の韓国人観光客が尹奉吉を偲んで梅園を訪れた。26年元日も100人近い韓国人が来園した」と語った。（記者/黄安蒞）