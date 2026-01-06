水卜麻美、今年の抱負は「腹八分目で（笑）」 仕事始めの話題では茶目っ気あふれるポーズも
日本テレビの水卜麻美アナが、6日放送の同局系『ZIP！』（月〜金 前5：50）に出演。らしさあふれる“2026年の目標”を明かした。
【写真あり】楽しそう！水卜麻美、2ショットで“夏休みの思い出”紹介
番組では、2026年に3連休以上の休みが8回あると紹介していった。
仕事始めの話題で、水卜アナが今の様子について「まだ、お正月気分がここまで…」と、目元まで手を上げて、顔をひょこっと出す仕草で笑いを誘った。その後、今年の目標について「そうですね…腹八分目で（笑）。結局、年々ですけど、健康第一って思いますよね」と語っていた。
