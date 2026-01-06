IMP.ÄØÂÙ²æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿©¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹¤òÄ´ºº¡ªÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤â°Õ¼±¤·¤¿¸·ÁªÁÇºà¤ÎÌ£¤È¤Ï
IMP.¤ÎÄØÂÙ²æ¤¬½Ð±é¤¹¤ëRCC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¤¥Þ¥Ê¥Þ¡ª¡×¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖIMP.ÄØÂÙ²æ¤Î¹Åç¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡¼¥ó¡×¤ÎÂè55²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹Åç»Ô°Âº´Æî¶èÀîÆâ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¿©¥Ñ¥óÀìÌçÅ¹¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¿©¥Ñ¥ó¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤¿¡£
Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿³°´Ñ¤ÎÆ±Å¹¤Ï¡¢Ä«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯À¶·é´¶¤Î¤¢¤ëÅ¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤Ä«¿©¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤ê¡¢ÍèÅ¹µÒ¤Ë¡Ö¤ªÅ¹¤Î¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÁÇÅ¨¤Ê1Æü¤ò»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Å¹¤ÏÁÇºà¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ï¹ñ»º¡¢º½Åü¤Ï±âÈþ»º¥µ¥È¥¦¥¥Ó100¡ó»ÈÍÑ¤Î²Ö¸«Åü¡£µíÆý¤Ï¹Åç»Ô¤Î¥µ¥´¥¿¥ËµíÆý¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©¥Ñ¥ó¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë1ËÜÀÚ¤é¤º¤ËÄÄÎó¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¤³¤À¤ï¤ê¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃÇÌÌ¤«¤é¿åÊ¬¤¬È´¤±¡¢Ì£¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¡¢ÄØ¤¬»î¿©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥¹¥È3¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿3ÉÊ¡£¤Þ¤º´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¡×¤ò»î¿©¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¶½Ê³¡£¿åÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö´Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡©¡×¤È±£¤·Ì£¤òÅªÃæ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¤º¤Ã¤ÈÄ«¤Ç¤âÃë¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È´¶Æ°¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÈô¤Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥ì¡¼¥º¥ó¡×¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥º¥ó¤Î¿©´¶¤Þ¤Ç¥·¥ã¥¥Ã¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ì¡¼¥º¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦É¾È½ÄÌ¤ê¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìÉÊ¤Ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢½½¾¡»º¤¢¤º¤¤ò»ÈÍÑ¤¢¤ó¤³¤È¹ñ»º¥Ð¥¿¡¼¤òÀ¸ÃÏ¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î½½¾¡¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¡×¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÏÂ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÏÂ»°Ëß¤¬±£¤·Ì£¤Ë»È¤ï¤ì¤¿°ìÉÊ¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
»î¿©¤ò½ª¤¨¤¿ÄØ¤Ï¡¢¿Íµ¤No.1Í½ÁÛ¤Ø¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¤â¤¦ËÍ¤ÎÃæ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÁêËÀ¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥«¥È¥ó¥°¡×¤ò½Ð¤¹±é½Ð¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¤¸¤³¤ß¤Ä¤Ä¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¡×¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤¬¸«»ö¤ËÅªÃæ¡ªÂè1°Ì¤Ï¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÄØ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ï¥ó¥Ñ¥«¥Ñ¡¼¥ó¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ö»Ï¤Þ¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ò»î¿©¤·¤¿ÄØ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤ÆÇ»¸ü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥×¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¤ÈÂçËþÂ¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï27¾¡28ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£