和泉元彌、妻・羽野晶紀＆子どもたちとの家族ショット添え新年あいさつ「かわらぬ狂言を通して かわらぬ日本の心を多くの方々にお届けします」
狂言師・和泉元彌が、6日までに自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつをするとともに、妻で俳優の羽野晶紀、長女で狂言師・和泉采明（あやめ）、長男で狂言師・和泉元聖（もときよ）との家族ショットを公開した。
【写真】和泉元彌が公開した妻・羽野晶紀＆子どもたちとの家族ショット ※10枚目
和泉は「令和八年正月元日 お屠蘇 おせち お年玉」「稽古始メ 謡初メ 恒例、嘉例、吉例とは本当に有り難くめでたい事」「かわらぬ事を かわらぬ時に かわらぬ様に 今年も『素直』に『つつがなく』大切な人と、大切な時を過ごしたい」「そして、かわらぬ狂言を通して かわらぬ日本の心を多くの方々にお届けします」などと思いを記し、家族ショットのほか母・和泉節子など一門メンバーらとの記念ショットなどをアップ。ファンらに向け「今年もよろしくお願い申し上げます」とあいさつした。
なお、別の投稿では「1月2日もおきまりの墓参」「初詣にも行きましたよ」と、それぞれの写真も投稿した。
墓参りに出かけたことを報告した投稿では「本願寺さまにお守りいただく歴代宗家倶会一処の塔もある和泉流宗家の東京の墓所和田堀廟所」「姉が継いでいる人間国宝・九世三宅藤九郎も眠る三宅家の東京の墓所梅窓院」を巡ったことを明かし、現在の自分たちが存在することに対し「今の我々があるのは、ご先祖様のお陰。命も、芸も。これに感謝し、未来に繋げていくのが役目。未来へつながる子どもたちは家にとって、世界にとって大きな宝です」とつづっている。
