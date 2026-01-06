ベネズエラ攻撃のトランプ大統領「キューバは衰退している」に駐日キューバ大使が反論「キューバ窮状の最大責任はアメリカ」

アメリカのトランプ大統領は、3日未明にベネズエラを軍事攻撃し、大統領を拘束したのち、記者団に対して隣国コロンビアやメキシコへの関与を示唆した。

一方で、キューバに対する軍事攻撃の可能性を問われたトランプ大統領は、「考えていない」と断言した。

その理由として、「キューバはこのまま衰退していくと思われるので、その必要がない」と、述べ、ベネズエラ最大の友好国をこき下ろした。

超大国の大統領によるこの発言に対し、日本駐在のキューバ大使がFNNにコメントを寄せた。

ヒセラ・ガルシア駐日キューバ大使のコメント：

キューバ国民は、アメリカ政府の脅迫に慣れきっています。60年以上にわたって、アメリカは「（キューバの）飢餓、絶望、そして政府転覆」をあおることが目的だと宣言してきました。

確かに、わが国の経済状況は非常に厳しく、その主な原因は、近年激化しているキューバに対する経済的、商業的、そして金融的な嫌がらせ政策です。

この政策は完全に不当であり、国際法に違反しており、世界の大多数の国々から非難されています。

彼ら（アメリカ政府）は、キューバのあらゆる経済的収入源を巧みに妨害し、それによって、キューバの可能性を著しく阻害してきました。

キューバの窮状の最大の責任はアメリカにあり、最大限の圧力でキューバ国民の消耗、疲弊をあおる非情な政策を続けています。

キューバとベネズエラの関係は、19世紀初頭のスペインからの独立運動にまでさかのぼる。

1811年のベネズエラ独立には多くのキューバ人が関わり、現在も医療・軍事・経済の面で「革命同士」として極めて緊密な関係だ。

その象徴的な出来事がチャベス前大統領のがん治療だ。

当時のフィデル・カストロ議長と強固な信頼関係にあったチャベス氏は、キューバ・ハバナの病院で2回の手術を受けている。

ベネズエラのこの状況に、キューバの現政権も人ごとではなく、心穏やかではないだろう。

キューバ大使のコメントはこう続く。

ヒセラ・ガルシア駐日キューバ大使のコメント：

しかし、キューバは闘い続けます。国の指導部は国民と共に、直面する経済困難の解決策を模索しています。

キューバがアメリカに従属し、依存するようになることを夢見ていた人々同様、第47代大統領（トランプ氏）と彼の反キューバ強硬派の仲間たちも失望に終わるだろう。

キューバに対する組織的な権力の乱用、そしてベネズエラで起た事態を目にした我々は、ホセ・マルティ（※1）が言ったように、「木々は列をなして立たなければならない、七里の巨人が通れないように！」（※2）。

私は警告する。既知の通り、七里の巨人の貪欲さは計り知れない。彼はすべての人々を狙っている。

※1. ホセ・マルティとは、19世紀後半のキューバ独立運動の象徴的指導者であり、詩人・思想家・ジャーナリストとしても知られる。1895年に42歳で戦死。

※2. 『ラテンアメリカ諸国は団結して、帝国主義の侵略を防がなければならない』の意味。

木々とはラテンアメリカ諸国や小国を、七里の巨人とは帝国主義的な大国を指し、マルティの反米主義を表している。