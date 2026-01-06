借金200万円を抱えて駆け込んだ「整理屋」…掟ポルシェを救った“奇跡的な結末”

アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcastの番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。

1月6日（火）の配信には、ロマンポルシェ。のボーカル＆説教担当、掟ポルシェが登場。借金にまつわる絶体絶命のピンチと、奇跡的な結末について語った。

かつて多重債務で借金が200万円ほどに膨れ上がってしまったという掟ポルシェ。

高田馬場駅のトイレで見つけた「あなたの借金一本にまとめます」という怪しいビラを頼りに、ある「整理屋」の事務所を訪ねたという。 中に入ると、そこにはいかにも強面な風貌の男が待ち構えており、金利として先に60万円を引かれるという絶望的な状況に追い込まれた。

しかし、履歴書を見たその男の態度が急変。「君、留萌（ルモイ）か？」と、掟ポルシェの出身地である北海道留萌市に反応。なんとその男は、かつて野球の遠征で留萌によく行っていたという同郷の先輩だった。

「こんなとこ来ちゃダメだよ」と諭され、区役所の福祉課に行けば低金利で借りられるとアドバイスを受けた掟ポルシェ。強面の男との意外な共通点によって窮地を救われたエピソードに、MCのアルコ＆ピースも「危なかったですね…」と驚愕していた。