【三田製麺所】ハズレなし＆毎日引ける！アプリで必ず無料券がもらえる「新春くじ」配信中《12日まで》
つけ麺専門店「三田製麺所」は2026年1月6日から12日までの期間、公式アプリ内で"ハズレなし"の新春くじクーポンを配信しています。
麺類1杯無料になるチャンスも
ハズレなしで無料券が当たる、三田製麺所公式アプリ限定のお年玉クーポン企画です。
実施期間は1月6日6時から12日の営業終了まで。店舗により営業時間が異なり、深夜営業店舗があるため、アプリ上では1月13日6時まで表示されます。
期間中は1日1回抽選に参加できます。つまり、7日間で最大7回までチャレンジできますよ。
景品のラインナップは下記の通り。
・A賞：麺類1杯無料券
お気に入りを頼むもよし、気になっていた商品にチャレンジするもよし。お年玉企画にふさわしいお得なクーポンです。
・B賞：全部のせ無料券
味玉・チャーシュー・メンマ・海苔を全部トッピングできます。
・C賞：唐揚げ1個無料券
サクサクの衣とやわらかくジューシーなお肉が魅力の唐揚げが無料に。
・D賞：味玉1個無料券
トッピングの定番人気「味玉」を無料で楽しめます。
・E賞：黒ウーロン茶無料券
がっつり食べたいときのお供にもぴったりです。
クーポン利用期限は、1月6日6時から12日の営業終了まで。店舗により営業時間が異なります。なお、クーポンは1日1回まで利用可能です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部