【三田製麺所】ハズレなし＆毎日引ける！アプリで必ず無料券がもらえる「新春くじ」配信中《12日まで》

つけ麺専門店「三田製麺所」は2026年1月6日から12日までの期間、公式アプリ内で"ハズレなし"の新春くじクーポンを配信しています。

麺類1杯無料になるチャンスも

ハズレなしで無料券が当たる、三田製麺所公式アプリ限定のお年玉クーポン企画です。

実施期間は1月6日6時から12日の営業終了まで。店舗により営業時間が異なり、深夜営業店舗があるため、アプリ上では1月13日6時まで表示されます。

期間中は1日1回抽選に参加できます。つまり、7日間で最大7回までチャレンジできますよ。

景品のラインナップは下記の通り。

・A賞：麺類1杯無料券

お気に入りを頼むもよし、気になっていた商品にチャレンジするもよし。お年玉企画にふさわしいお得なクーポンです。

・B賞：全部のせ無料券

味玉・チャーシュー・メンマ・海苔を全部トッピングできます。

・C賞：唐揚げ1個無料券

サクサクの衣とやわらかくジューシーなお肉が魅力の唐揚げが無料に。

・D賞：味玉1個無料券

トッピングの定番人気「味玉」を無料で楽しめます。

・E賞：黒ウーロン茶無料券

がっつり食べたいときのお供にもぴったりです。

クーポン利用期限は、1月6日6時から12日の営業終了まで。店舗により営業時間が異なります。なお、クーポンは1日1回まで利用可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部