B2福井のキム・ミンウクが契約満了により退団…ファンへ感謝「最後まで戦い続けてください」

1月6日、B2東地区の福井ブローウィンズは、キム・ミンウクが4日付で契約満了となり退団することを発表した。

現在35歳のキムは、205センチ105キロのセンター兼パワーフォワード。2012年に韓国でプロデビューを果たし、今シーズン開幕後の昨年11月にクラブ史上初のアジア特別枠選手として福井に加入した。B2リーグ戦では主にベンチスタートで16試合に出場。1試合平均6分20秒のプレータイムで、1.7得点1.2リバウンド0.5アシストをマークしていた。

今回の発表に際して、キムと手代木達ゼネラルマネージャーは、次のようにコメントを寄せた。

「ホームでもアウェーでも、いつも圧倒的な声援のおかげで、僕を含めた全ての選手が、より強い責任感を持ち、エネルギーあふれるプレーでコートに全力を注ぐことができました。僕がどこにいて、何をしていても、福井のファンの皆さんへの感謝の気持ちは、これからもずっと胸の中に大切に持ち続けて生きていきます。これまで一緒に戦ってくれて、本当にありがとうございました。僕は離れますが、最後まで戦い続けてください」（キム）

「テリー、韓国から初めて出て、福井でプレーする覚悟を持ってくれてありがとう。タイトスケジュールでのトライアウトから始まり、すぐにでもこのチームの力になりたいと熱く話してくれたこと。短い期間の契約で色々な葛藤もあった中、ハードワークする姿、積極的にチームの力になろうとする姿に心より感謝しています。これからの新しい道があなたにとって素晴らしいものになることをチームメンバー全員が願っています。テリー、ありがとう」（手代木GM）

【動画】福井ブローウィンズの2025年末SPムービー