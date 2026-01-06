『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』『光る君へ』『グラスハート』『10DANCE』など話題作への出演が続く俳優・町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブックが、5月12日（火）に発売される。

【画像】『10DANCE』で話題の俳優・町田啓太、6年ぶり写真集の先行カットをチェック

町田啓太（まちだ・けいた）は、1990年7月4日生まれ。2010年12月、舞台『ろくでなしBLUES』で俳優デビューを果たし、NHK連続テレビ小説『花子とアン』で義弟役を演じ注目を集めた。その後も、大河ドラマ『光る君へ』の藤原公任役、Netflixシリーズ『グラスハート』の高岡尚役など話題作に次々と出演。2025年12月18日には、W主演を務めるNetflix映画『10DANCE』が配信され、大きな話題となっている。

本作は、町田にとって約6年ぶりとなる写真集。東京・ソウル・台北の3都市を舞台に、それぞれの地で活躍する3名のフォトグラファーが撮影を担当した。さらに、初となる書き下ろしエッセイも収録され、町田啓太の「今」を立体的に映し出す一冊に仕上がっている。3冊セット・計240ページという超大ボリュームに加え、トレカ3種を特製ケースに封入した、アニバーサリーフォトブックにふさわしい永久保存版だ。

発売決定にあわせて、先行カット4点も解禁。ソウルで撮影された、力強い躍動感と衣装の繊細さが融合した一枚をはじめ、ローカルマートで店番をする愛らしい表情、氷上に舞い降りた幻想的な姿、そして活動15周年をラグジュアリーなホテルで祝う遊び心あふれるカットが公開された。表現の奥行きと広がりを感じさせる4点となっている。

