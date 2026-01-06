マーベルの新ドラマシリーズ『ワンダーマン』の日本配信日が1月28日に決定し、あわせて本予告とキービジュアルが公開された。

本作は、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』を手がけ、2026年夏公開予定の『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でも監督を担うデスティン・ダニエル・クレットンが製作総指揮・脚本を務め、複数エピソードの監督も務めるマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の新たなドラマシリーズ。

“ヒーロー映画へのテコ入れ”を掲げるアカデミー賞受賞監督のフォン・コヴァクが、世界的に有名なヒーロー映画『ワンダーマン』をリメイクすると聞きつけ、主演のオーディションに名乗りを上げたサイモン・ウィリアムズ。ワンダーマン役へ人一倍の執着を持つサイモンは、『アイアンマン3』でトニー・スタークと敵対するテロリスト集団テン・リングスのリーダー“マンダリン”を演じていた先輩俳優トレヴァー・スラッタリーにも背中を押され、熱意と努力でオーディションを勝ち抜いていく。フォン・コヴァク監督とも対面し、ワンダーマン役決定間近と思われたが、サイモンは誰にも言えない秘密を隠していた……。

主人公は、『アクアマン』シリーズのヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世が演じる、“ワンダーマン”というヒーロー役を演じたいだけの俳優サイモン・ウィリアムズ。『シンドラーのリスト』『ジャングル・ブック』のベン・キングズレー、『トゥルーマン・ショー』『トップガン マーヴェリック』のエド・ハリスらが脇を固める。

公開された本予告では、ハリウッドの先輩俳優であるトレヴァーのアドバイスを受けながら、フォン･コヴァク邸にて行われるオーディションに挑むサイモン（ヤーヤ・アブドゥル＝マティーン二世）の姿が映し出されている。“ワンダーマン”に運命を感じたのか、あるいは他の理由があるのか「この役は俺の全てだ」と語り、人生を変えるチャンスを前に興奮を隠せないサイモン。数えきれない役者が集まるオーディション現場で、緊張からサイモンの身体は震えるが、その目には“ある秘密”を隠しているゆえの動揺も垣間見えている。その秘密とは、実はサイモンがスーパーパワーを隠し持っていることだった。そのパワーはコップの水面を震わせる程度のものだったが、やがて自身の周りの物を動かし、ついにはテーブルを粉々に砕く強力な力へと変化を遂げていく。オーディションでは“スーパーパワーを持たないことを誓う証明書”へのサインにも即答で応じていたサイモン。なぜサイモンは“本物のヒーロー”ではなく、パワーを隠してまで“ヒーロー役”にこだわるのか。そしてサイモンはスーパーパワーをどこで手に入れたのか……。

また、本ポスタービジュアルには、錆びれた巨大な「W」のオブジェクトの上に座るサイモンの姿が。右端にはトレヴァーの姿も確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）