薬王堂ＨＤの２６年２月期営業益は一転減益へ、天候の影響で既存店売上高が想定届かず 薬王堂ＨＤの２６年２月期営業益は一転減益へ、天候の影響で既存店売上高が想定届かず

薬王堂ホールディングス<7679.T>は６日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正した。売上高予想を従来予想の１６８２億円から１６３９億３００万円（前期比７．９％増）、営業利益予想を５７億５０００万円から５１億５５００万円（同６．０％減）に引き下げた。各利益は増益予想から一転して減益を見込む。天候の影響を受けて既存店売上高が計画を下回る。



３～１１月は売上高が１２３６億７００万円（前年同期比７．９％増）、営業利益が４６億４８００万円（同１．６％増）だった。主要事業のドラッグストア事業でフードをはじめ各セグメントが増収となった。同時に１２月度の月次速報を開示。既存店売上高は前年同月比０．３％増となり、２０２１年１２月以来、４９カ月連続のプラスになった。



出所：MINKABU PRESS