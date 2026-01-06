佐久間大介（Snow Man）が、メルカリの新CM「ミニメル登場」篇に出演。撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

（関連：【写真】Snow Man 佐久間大介、メルカリ新CMオフショ公開 ちょこんと体育座り姿に「あまりにも可愛くて悶絶です」）

佐久間はCMにて赤いフードをかぶった「メルカリおすすめお兄さん」とその相棒「ミニメル」の声を担当している。

佐久間は不要品を並べた部屋で横になるショットをはじめ、クローゼットで体育座りをする写真、ベッドの上で小さくなる姿などをアップ。CM映像を上げたポストには「#ダウナー佐久間」のハッシュタグを添えている。

コメントでは「赤色のパーカー似合いすぎるかわいい」「メルカリキャラクター就任おめでとうございます！！！！」「なんか佐久間くんちまちましててめっちゃかわいいWWW」「クローゼットや布団の上にちょこんと座っている様子があまりにも可愛くて悶絶です」との声が集まっている。

Snow Manは現在、ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を開催中。1月4日から7日までバンテリンドーム ナゴヤにてツアーファイナルが行われている。

（文＝リアルサウンド編集部）