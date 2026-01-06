町田啓太、活動15周年アニバーサリーフォトブック発売決定！「真心を込めてつくっています」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』が、5月12日に発売されることが決定した。

■初となる書き下ろしエッセイにも注目！

実に約6年ぶりの写真集となる今作は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3名が撮影。さらに、初となる書き下ろしエッセイも織り込まれることで、町田啓太の“今”が立体的に表現された本が誕生する。

アニバーサリーフォトブックにふさわしい、3冊セット計240ページの超大ボリューム写真集とトレカ3種を特製ケースに封入した永久保存版の書籍となる。

発売決定の情報と合わせて解禁されたカット4点は、すべてソウル篇から。力強い躍動感と衣装の繊細さが相まった印象的な一枚、ソウルのローカルマートでちょこんと店番をする町田啓太、氷上に舞い降りた町田啓太、活動15周年をラグジュアリーなホテルで祝った遊び心ある一枚の計4カットで、表現の奥行きと広がりが早くも期待できる。

また、アニバーサリーブック公式Xも開設。解禁カットやオフショット、その他情報が発信されていく予定だ。ストア限定特典などの詳細は公式サイトでチェックしよう。

PHOTO BY KIM HYEONGSANG

■町田啓太 コメント

■書籍情報

2026.05.12 ON SALE

『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook』

■関連リンク

