日経225オプション1月限（6日日中） 5万3000円コールが出来高最多1201枚
6日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3952枚だった。うちプットの出来高が6993枚と、コールの6959枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の717枚（59円安27円）。コールの出来高トップは5万3000円の1201枚（147円高256円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 65000
1 0 1 60000
1 0 1 58500
9 0 1 58000
12 0 1 57500
58 0 1 57000
121 -1 1 56500
385 0 2 56000
268 +2 6 55500
680 +7 15 55000
454 +19 32 54500
47 +19 37 54375
112 +24 47 54250
44 +26 55 54125
661 +44 69 54000
16 +9 67 53875
93 +49 101 53750
55 +55 110 53625
475 +87 142 53500 1145 4
33 +73 151 53375
113 +106 181 53250
43 +120 220 53125
1201 +147 256 53000 725 -435 3
168 +170 325 52875
450 +194 345 52750 535 11
20 +164 420 52625
622 +269 505 52500 400 54
18 +194 480 52375 390 11
315 +341 630 52250 300 69
77 +125 500 52125 300 6
238 +455 835 52000 201 -324 295
9 +185 760 51875 190 32
33 +275 850 51750 161 -279 65
1 +340 850 51625 148 -227 51
27 +595 1245 51500 119 -256 316
51375 103 -227 65
12 +510 1420 51250 91 -159 158
51125 91 -135 31
40 +610 1695 51000 67 -156 511
50875 70 -109 12
11 +410 1710 50750 52 -121 57
50625 62 -72 9
25 +375 1955 50500 40 -85 397
50375 40 -68 21
50250 34 -62 68
50125 31 -54 11
8 +390 2465 50000 27 -59 717
49875 25 -68 16
49750 23 -42 50
49625 21 -37 16
1 +580 2830 49500 19 -35 312
49375 18 -30 14
