　6日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3952枚だった。うちプットの出来高が6993枚と、コールの6959枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の717枚（59円安27円）。コールの出来高トップは5万3000円の1201枚（147円高256円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　65000　
　　 1　　　 0　　　 1　　60000　
　　 1　　　 0　　　 1　　58500　
　　 9　　　 0　　　 1　　58000　
　　12　　　 0　　　 1　　57500　
　　58　　　 0　　　 1　　57000　
　 121　　　-1　　　 1　　56500　
　 385　　　 0　　　 2　　56000　
　 268　　　+2　　　 6　　55500　
　 680　　　+7　　　15　　55000　
　 454　　 +19　　　32　　54500　
　　47　　 +19　　　37　　54375　
　 112　　 +24　　　47　　54250　
　　44　　 +26　　　55　　54125　
　 661　　 +44　　　69　　54000　
　　16　　　+9　　　67　　53875　
　　93　　 +49　　 101　　53750　
　　55　　 +55　　 110　　53625　
　 475　　 +87　　 142　　53500　　1145 　　　　　　　 4　
　　33　　 +73　　 151　　53375　
　 113　　+106　　 181　　53250　
　　43　　+120　　 220　　53125　
　1201　　+147　　 256　　53000　　 725 　　-435　　　 3　
　 168　　+170　　 325　　52875　
　 450　　+194　　 345　　52750　　 535 　　　　　　　11　
　　20　　+164　　 420　　52625　
　 622　　+269　　 505　　52500　　 400 　　　　　　　54　
　　18　　+194　　 480　　52375　　 390 　　　　　　　11　
　 315　　+341　　 630　　52250　　 300 　　　　　　　69　
　　77　　+125　　 500　　52125　　 300 　　　　　　　 6　
　 238　　+455　　 835　　52000　　 201 　　-324　　 295　
　　 9　　+185　　 760　　51875　　 190 　　　　　　　32　
　　33　　+275　　 850　　51750　　 161 　　-279　　　65　
　　 1　　+340　　 850　　51625　　 148 　　-227　　　51　
　　27　　+595　　1245　　51500　　 119 　　-256　　 316　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 103 　　-227　　　65　
　　12　　+510　　1420　　51250　　　91 　　-159　　 158　
　　　　　　　　　　　　　51125　　　91 　　-135　　　31　
　　40　　+610　　1695　　51000　　　67 　　-156　　 511　
　　　　　　　　　　　　　50875　　　70 　　-109　　　12　
　　11　　+410　　1710　　50750　　　52 　　-121　　　57　
　　　　　　　　　　　　　50625　　　62 　　 -72　　　 9　
　　25　　+375　　1955　　50500　　　40 　　 -85　　 397　
　　　　　　　　　　　　　50375　　　40 　　 -68　　　21　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　34 　　 -62　　　68　
　　　　　　　　　　　　　50125　　　31 　　 -54　　　11　
　　 8　　+390　　2465　　50000　　　27 　　 -59　　 717　
　　　　　　　　　　　　　49875　　　25 　　 -68　　　16　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　23 　　 -42　　　50　
　　　　　　　　　　　　　49625　　　21 　　 -37　　　16　
　　 1　　+580　　2830　　49500　　　19 　　 -35　　 312　
　　　　　　　　　　　　　49375　　　18 　　 -30　　　14　