日経225オプション2月限（6日日中） 2万5000円プットが出来高最多636枚
6日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5776枚だった。うちプットの出来高が3560枚と、コールの2216枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の636枚（変わらず8円）。コールの出来高トップは5万5000円の325枚（220円高580円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 1 70000
7 1 69000
2 2 68000
14 +2 3 67000
30 +4 5 66000
44 +4 6 65000
86 +6 10 64000
153 +8 13 63000
112 +13 21 62000
89 +22 35 61000
181 +32 54 60000
153 +56 93 59000
271 +79 151 58000
160 +108 237 57000
46 +128 295 56500
48 +121 310 56250
124 +160 375 56000
2 +109 375 55750
27 +170 485 55500
12 +186 480 55250
325 +220 580 55000
21 +230 700 54500
3 +245 685 54250
91 +300 885 54000 2485 1
2 865 53875
10 +190 910 53750
3 955 53625
22 +190 990 53500
3 1050 53375
5 1105 53250
4 1160 53125
58 +310 1295 53000
2 1295 52875
3 1405 52750
1 1290 52625
11 +290 1500 52500 1500 -155 12
2 1410 52375 1420 31
3 +980 1620 52250 1370 17
52125 1310 2
60 +345 1765 52000 1245 -180 120
6 +500 1860 51750 1170 -150 5
1 +190 1900 51500 1040 -180 30
51250 985 1
51125 925 2
3 +450 2380 51000 885 -115 38
1 +330 2465 50750 840 -105 3
2 +450 2510 50500 775 -100 73
50375 745 3
50250 715 -95 3
50125 700 6
10 3005 50000 630 -95 53
49750 620 -95 32
49500 540 -70 18
49250 510 4
49000 460 -60 37
48875 450 2
