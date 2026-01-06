　6日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5776枚だった。うちプットの出来高が3560枚と、コールの2216枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の636枚（変わらず8円）。コールの出来高トップは5万5000円の325枚（220円高580円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　　　　　 1　　70000　
　　 7　　　　　　　 1　　69000　
　　 2　　　　　　　 2　　68000　
　　14　　　+2　　　 3　　67000　
　　30　　　+4　　　 5　　66000　
　　44　　　+4　　　 6　　65000　
　　86　　　+6　　　10　　64000　
　 153　　　+8　　　13　　63000　
　 112　　 +13　　　21　　62000　
　　89　　 +22　　　35　　61000　
　 181　　 +32　　　54　　60000　
　 153　　 +56　　　93　　59000　
　 271　　 +79　　 151　　58000　
　 160　　+108　　 237　　57000　
　　46　　+128　　 295　　56500　
　　48　　+121　　 310　　56250　
　 124　　+160　　 375　　56000　
　　 2　　+109　　 375　　55750　
　　27　　+170　　 485　　55500　
　　12　　+186　　 480　　55250　
　 325　　+220　　 580　　55000　
　　21　　+230　　 700　　54500　
　　 3　　+245　　 685　　54250　
　　91　　+300　　 885　　54000　　2485 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　 865　　53875　
　　10　　+190　　 910　　53750　
　　 3　　　　　　 955　　53625　
　　22　　+190　　 990　　53500　
　　 3　　　　　　1050　　53375　
　　 5　　　　　　1105　　53250　
　　 4　　　　　　1160　　53125　
　　58　　+310　　1295　　53000　
　　 2　　　　　　1295　　52875　
　　 3　　　　　　1405　　52750　
　　 1　　　　　　1290　　52625　
　　11　　+290　　1500　　52500　　1500 　　-155　　　12　
　　 2　　　　　　1410　　52375　　1420 　　　　　　　31　
　　 3　　+980　　1620　　52250　　1370 　　　　　　　17　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1310 　　　　　　　 2　
　　60　　+345　　1765　　52000　　1245 　　-180　　 120　
　　 6　　+500　　1860　　51750　　1170 　　-150　　　 5　
　　 1　　+190　　1900　　51500　　1040 　　-180　　　30　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 985 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 925 　　　　　　　 2　
　　 3　　+450　　2380　　51000　　 885 　　-115　　　38　
　　 1　　+330　　2465　　50750　　 840 　　-105　　　 3　
　　 2　　+450　　2510　　50500　　 775 　　-100　　　73　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 745 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 715 　　 -95　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　50125　　 700 　　　　　　　 6　
　　10　　　　　　3005　　50000　　 630 　　 -95　　　53　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 620 　　 -95　　　32　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 540 　　 -70　　　18　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 510 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 460 　　 -60　　　37　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 450 　　　　　　　 2　