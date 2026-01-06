日経225オプション3月限（6日日中） 2万5000円プットが出来高最多983枚
6日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1397枚だった。うちプットの出来高が1305枚と、コールの92枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の983枚（18円）。コールの出来高トップは5万6500円の35枚（595円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
4 +5 7 70000
1 6 69000
1 +2 7 68000
4 +15 28 65000
3 38 64000
3 +18 49 63000
1 +26 79 61000
4 +80 170 60000
1 +206 360 58000
2 510 57000
35 595 56500
2 +350 680 56000
16 +210 920 55000
1 1100 54500
1 1175 54000 2700 -520 2
13 +870 1670 53000
52500 1910 3
51000 1360 -70 1
50500 1230 -100 1
49500 985 20
49000 805 1
48000 675 -5 16
44000 268 -29 34
43500 270 1
43000 245 1
41500 190 2
40000 137 -46 5
38000 100 15
37000 96 1
36750 93 6
36500 90 -4 2
36000 86 5
35500 75 5
35000 71 +1 6
33000 52 9
30000 37 -3 59
25000 18 983
22000 14 -1 1
20000 10 -1 61
18000 9 1
12000 3 -1 11
10000 2 -1 53
株探ニュース
