　6日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1397枚だった。うちプットの出来高が1305枚と、コールの92枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の983枚（18円）。コールの出来高トップは5万6500円の35枚（595円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 4　　　+5　　　 7　　70000　
　　 1　　　　　　　 6　　69000　
　　 1　　　+2　　　 7　　68000　
　　 4　　 +15　　　28　　65000　
　　 3　　　　　　　38　　64000　
　　 3　　 +18　　　49　　63000　
　　 1　　 +26　　　79　　61000　
　　 4　　 +80　　 170　　60000　
　　 1　　+206　　 360　　58000　
　　 2　　　　　　 510　　57000　
　　35　　　　　　 595　　56500　
　　 2　　+350　　 680　　56000　
　　16　　+210　　 920　　55000　
　　 1　　　　　　1100　　54500　
　　 1　　　　　　1175　　54000　　2700 　　-520　　　 2　
　　13　　+870　　1670　　53000　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1910 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1360 　　 -70　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1230 　　-100　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 985 　　　　　　　20　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 805 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 675 　　　-5　　　16　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 268 　　 -29　　　34　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 270 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 245 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 190 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 137 　　 -46　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 100 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　96 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36750　　　93 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　90 　　　-4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　86 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　75 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　71 　　　+1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　52 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　37 　　　-3　　　59　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　18 　　　　　　 983　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　14 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　10 　　　-1　　　61　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 9 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 3 　　　-1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　-1　　　53　


株探ニュース