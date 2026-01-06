小物も迷子にならない！ポケット充実＆大容量の【ロゴスパーク】リュックサックをAmazonでチェック‼
ポケット多めで収納力抜群!通勤・通学にばっちりな【ロゴスパーク】のリュックサックがAmazonに登場!
部活動なども含め荷物の多い人に便利な、背負いやすいロゴスパークの大型ディパック。存在を認識させる反射材を配置し、暗い時間帯の通学・通勤も安心。
収納機能に優れた小物ポケットを各所に配置。両サイドにペットボトルなどのドリンクや折り畳み傘の収納に便利なサイドポケット付き。
正面ポケットの内部は小物収納に便利な仕切り付き。ノートパソコン、タブレットの収納可能なポケット内蔵。
通気性の良いメッシュ素材の背面。内側にはフォームが入っておりクッション性も兼ね備えている。通気性の良いメッシュと10mm極厚パッドを採用し、蒸れや肩への負担を軽減。
