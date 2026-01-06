“カトパン”加藤綾子、2歳長女と遊ぶ愛らしい親子2ショットを公開「お子ちゃま大きくなりましたね」「綺麗なママ」
1児の母でフリーアナウンサーの加藤綾子（40）が5日、自身のインスタグラムを更新。長女（2）とブランコで遊ぶ親子2ショットを公開した。
【写真】「微笑ましいお写真ですね」ブランコで遊ぶ2歳長女と加藤綾子の親子2ショット ※2枚目
加藤は、真っ青な空を背景に鳥居越しに境内の緑が鮮やかに映えた写真に「明けましておめでとうございます 2026年もどうぞよろしくお願い致します」とメッセージを記し、新年のあいさつをしている。
2枚目には「今年も沢山ブランコで遊ぶぞー！」とブランコに乗る全身ピンクコーデの愛らしい長女と、ブランコを押す加藤の姿が写っていた。まだ幼い長女の目線に合わせてか、しゃがみながら見守る母の姿を見せている。
この親子2ショットに、コメント欄には「微笑ましいお写真ですね」「座り姿も美しい」「かわいい」「お子ちゃま大きくなりましたね」「いつも綺麗だし大好き ママだね」「綺麗なママ」などの反響が集まっていた。
加藤は、2021年6月に一般男性との結婚を発表。23年12月29日に第1子となる長女を出産した。
