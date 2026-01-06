福山雅治、永瀬廉『庭ラジ』登場 ラジオ論から互いのものまねまで必聴の内容に
文化放送『King ＆ Prince永瀬廉のRadioGARDEN』（毎週水曜 深0：05）では、7日深夜の放送に福山雅治がゲスト出演を果たす。
【写真】22歳当時の“すっぴん”写真を公開した福山雅治
昨年12月に新作映画も公開された『ラストマン』シリーズで共演する永瀬と福山だが、福山本人の提案により、このたび『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』と『福山雅治と荘口彰久の「地底人ラジオ」』のコラボレーションが実現する。
番組では、30年以上ラジオ番組にレギュラー出演しており、“ラジオパーソナリティーの大先輩”である福山から、永瀬に“ラジオを長く続けるコツ”を伝授してもらう。『庭ラジ』での“永瀬廉の在り方”について交わされる、熱いトークは必聴だ。また、福山が『庭ラジ』のために考えた新コーナーのアイデアを披露。さらに互いのものまねでバトルが行われるなど、ここでしか聴くことのできない、爆笑必至の貴重なトークを届ける。
このコラボの模様は、前半は文化放送の『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』で7日深夜0時05分頃から、後半は渋谷区のコミュニティFM「渋谷のラジオ」ほか全国22局ネットの『福山雅治と荘口彰久の「地底人ラジオ」』で10日午後10時から。
