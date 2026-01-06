マーベル新作ドラマ『ワンダーマン』1月28日より配信 「マーベルにとって全く新しい味わい」の作品に
マーベル・スタジオによる最新ドラマシリーズ『ワンダーマン』が、1月28日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney＋（ディズニープラス）」で独占配信される（全8話一斉配信）。日本配信日の発表とあわせて、本予告映像とキービジュアルが解禁された。
【動画】マーベルが“ヒーロー映画”に一石を投じる!?予告編
本作は、マーベル・スタジオ代表のケヴィン・ファイギが「マーベルにとって全く新しい味わいの作品」と語る意欲作。これまでのMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）とは一線を画す視点で描かれる。
主人公は、いつものMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）と同じく最強ヒーロー“ワンダーマン”……と思いきや、ワンダーマンというヒーロー役を演じたいだけの俳優、サイモン・ウィリアムズ（演：ヤーヤ・アブドゥル=マティーン二世）。ヒーロー映画の主演オーディションに挑む彼には、実は誰にも言えない秘密があった。それは、ヒーロー役志望でありながら、本物のスーパーパワーを持っていること。彼はその力を隠したまま、俳優としてオーディションに挑み続ける。
解禁された本予告では、“ヒーロー映画へのテコ入れ”を掲げるアカデミー賞受賞監督フォン・コヴァクが、世界的に有名なヒーロー映画『ワンダーマン』のリメイクに乗り出し、サイモンが主演の座を目指す姿が描かれる。
ワンダーマン役へ人一倍の執着を持つサイモンは、『アイアンマン 3』でトニー・スタークと敵対するテロリスト集団テン・リングスのリーダー“マンダリン”を演じていた先輩俳優 トレヴァー・スラッタリーにも背中を押され、熱意と努力でオーディションを勝ち抜いていく。
「この役は俺の全てだ」と語り、人生を変えるチャンスを前に興奮を隠せないサイモン。数えきれない役者が集まるオーディション現場で、緊張からサイモンの身体は震え、目も泳ぎまくりだが、彼の中で抑えきれない“力”が少しずつ表に現れていく。そのパワーはコップの水面を震わせる程度のものだったが、やがて自身の周りの物を動かし、ついにはテーブルを粉々に砕く強力な力へと変化を遂げていく。
オーディションの場では「スーパーパワーを持たないことを誓う証明書」への署名を求められる場面もあり、サイモンがなぜ力を隠し、“ヒーロー役”にこだわるのか。スーパーパワーをどこで手に入れたのか。サイモンはパワーを最後まで隠しきり“ワンダーマン役”を勝ち取れるのか。それともパワーを公表し、“本物のワンダーマン”となるのか。マーベルがヒーロー映画に一石を投じることが予感される本作のストーリーに期待だ。
製作総指揮・脚本を務め、複数エピソードの監督も手掛けるのは、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』の監督、そして『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』でも監督を担うデスティン・ダニエル・クレットン。
ヤーヤ・アブドゥル=マティーン二世のほか、ベン・キングズレー（『シンドラーのリスト』、『ジャングル・ブック』）やエド・ハリス（『トゥルーマン・ショー』、『トップガン マーヴェリック』）らが脇を固める。
