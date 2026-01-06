声優事務所「リマックス」の公式Xが6日に更新され、「アイドルマスター シンデレラガールズ」上条春菜役などで知られる声優・長島光那(36)について、2月から3月にかけて出演を予定していた朗読劇を辞退すると発表した。「主催者との連絡が取れない状況が続いているため」との異例の理由となっている。

同社公式Xで「平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。この度、2月26日(木)〜3月1日(日)上演予定リーディングサバイベル「クイーンバイオレット・ゲーム」への出を予定しておりました長島光那ですが、主催者との連絡が取れない状況が続いており、なんとか出演を希望しておりましたが、協議した結果、やむを得ず出演を辞退させていただくこととなりました」と報告。

「直前のご案内となりましたこと、並びに楽しみにしてくださっていた皆様にご迷惑とご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。」とし、「また本公演に関してのお問合せなどはお答えできかねますのでご了承頂けますと幸いです。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。