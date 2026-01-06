ÄáÉÓ¡õ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¡¡²Ú¤òÅº¤¨¤ë¡È¤´Ë«ÈþÈþ½÷¡É¤ÎÆÃÈÖÊüÁ÷
¡¡ABEMA¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¡ØÄáÉÓ&¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤ªÀµ·î2026¡Ù¡Ê¸å11¡§00¡Ë¤òÊüÁ÷¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¤ªÀµ·î¤ÎÌ¾ÊªÈÖÁÈ¡Ø»ÖÂ¼&ÄáÉÓ¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¸òÍ·Ï¿¡Ù¤Î»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È¶¦¤Ë·«¤ê¹¤²¤ë¡È¿·¤¿¤Ê¤ªÀµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤¬¡¢²Ú¤òÅº¤¨¤ëÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¡ÈÉñÂæÎ¢¡É¤âÊÌÆÃÈÖ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨8Æü¿¼Ìë0»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¢ÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¡Û¡ØÄá¥Ê¥¤¡Ù¤ò»Ù¤¨¤ë¤´Ë«ÈþÈþ½÷ÆÃÈÖ
¡¡¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿Èþ½÷¤¿¤Á¤ÎËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¤òÂç¸ø³«¡£¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ÷·Ê¤äÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Èþ½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¿¼Ìë0»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÁíÀª25¿Í¤ÎÈþ½÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á15¿Í¤¬ÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¡£ÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Á°¿ÈÈÖÁÈ¡Ø»ÖÂ¼&ÄáÉÓ¤Î¤¢¤Ö¤Ê¤¤¸òÍ·Ï¿¡Ù¤«¤é¿ô¤¨¤Æ25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤òÊüÁ÷¡£¡Ö±Ñ¸ì¶Ø»ß¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄáÉÓ¥Á¡¼¥à¤È¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò°ìÀÚÏÃ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢ÇòÇ®¤Î¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°ÂÐ·è¤ò¹Ô¤¦¡£¥ë¡¼¥ë¤òÇË¤ë¤´¤È¤Ë1000±ß¤¬È³¶â¤È¤·¤ÆË×¼ý¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸«»ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ä¥¹¥Ú¥¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢Èþ½÷¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡È¤´Ë«Èþ¡É¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜ´ë²è¤ÎÂé¸ïÌ£¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢ÄáÉÓ¤ä¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ä¤¤Âç¶½Ê³¤·¡¢ÍýÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î¤ÎÅÁÅý·Ý¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¡ØÄá¥Ê¥¤2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÄáÉÓ¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤à¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤¬½é»²Àï¡£²áµî¤Ë¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÄáÉÓ¤ÎÁêËÀ¡×¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤»¤¤¤ä¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤³¤½¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¡ÖÌ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀµ·î°Ê³°¤À¤Ã¤¿¤é±ê¾å¤¹¤ë¤ä¤í¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
