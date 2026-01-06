Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢³èÆ°15¼þÇ¯¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤ò5¡¦12¤ËÈ¯Çä¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¡ÈÉ¹¾å¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡É¤Ê¤ÉÀè¹Ô¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¡¢³èÆ°15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØKEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook¡Ù¤ò5·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥«¥Ã¥È4ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡Ä¡ªÉ¹¾å¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿Ä®ÅÄ·¼ÂÀ
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¥½¥¦¥ë¡¦ÂæËÌ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿3¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼3¿Í¤¬»£±Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤È¤Ê¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÄ®ÅÄ¤Î¡Öº£¡×¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢3ºý¥»¥Ã¥È·×240¥Ú¡¼¥¸¤ÎÄ¶Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¼Ì¿¿½¸¤È¥È¥ì¥«3¼ï¤òÆÃÀ½¥±¡¼¥¹¤ËÉõÆþ¤·¤¿±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È4ÅÀ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥½¥¦¥ëÊÓ¤«¤é¡£ÎÏ¶¯¤¤ÌöÆ°´¶¤È°áÁõ¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¡¢¥½¥¦¥ë¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÅ¹ÈÖ¤ò¤¹¤ëÄ®ÅÄ¡¢É¹¾å¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿Ä®ÅÄ¡¢³èÆ°15¼þÇ¯¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç½Ë¤Ã¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤ë1Ëç¤Î·×4¥«¥Ã¥È¡£É½¸½¤Î±ü¹Ô¤¤È¹¤¬¤ê¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯´üÂÔ¤Ç¤¤ë4ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¥³¥á¥ó¥È
ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é15Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!!¼Ì¿¿½¸¤ÏÌó6Ç¯¤Ö¤ê¡£¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ°ÊÁ°¤Î¤â¤Î¤ò¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤ËÂçÀÚ¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤¿Êý¤¿¤Á¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¡Ä¿´¤¬¤¤å¤Ã¤È¤·¤ÆÀäÂÐ²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÛ¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤ä¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¤Ê¡¼¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÄÅìµþ¡¢¥½¥¦¥ë¡¢ÂæËÌ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿3¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë3¿Í¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¤³¤ó¤Ê¤´¤Û¤¦¤Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡ÖÀäÂÐÎÉ¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´¶Æ°¤·¤ÆÂ¿¹¬´¶¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ëÅÀ¡¢´¶À¡¢¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬Á´¤¯°ã¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤Î¤â¤³¤Î´ë²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ªÀ¤³¦¤Ï¹¤¯Ìû¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤Ç¯·î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤º15Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·Ê¸¾Ï¤Ë¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ºßÃÏ¤Î¼«Ê¬¤ò¤³¤ÎËÜ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎËÜ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¤è¤ê¡£
¢£¶¦ÄÌÉõÆþÆÃÅµ
ÆÃÀ½¥È¥ì¥«3¼ï¥»¥Ã¥È
¢£¥¹¥È¥¢¸ÂÄêÆÃÅµ
¡¦B3ÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡§¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡¢HMV¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Ë
¢¨¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ê³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡¦¹ñÆâ¸ÂÄê¥È¥ì¥«¡ÊÁ´2¼ï¡Ë¡§³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¡Ë
¢¨¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ê³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¡¦KEITA MACHIDA OFFICIAL FANCLUB¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼
¡¦³¤³°½ñÅ¹¶¦ÄÌ¸ÂÄê¥È¥ì¥«
Kinokuniya THAILAND¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÅ¹ÊÞ¡Ë¡¢Kinokuniya TAIWAN¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÅ¹ÊÞ¡Ë¡¢ÂæÏÑ½ßµ×Æ²½ñÅ¹¡ÊÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¡Ë¤Û¤«
¢¨Á´¥¹¥È¥¢¶¦ÄÌ³¨ÊÁ¡£
