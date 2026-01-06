【あすから】キム・ジェウォン×キム・ハヌルの韓国ドラマ『ロマンス』、放送スタート 第1次韓流ブームを牽引した、“教師×生徒”の純愛ドラマ
俳優のキム・ジェウォン、キム・ハヌルが出演する韓国ドラマ『ロマンス』（全20話）があす7日より、CS衛星劇場で放送される（毎週水曜 後11：00〜 ※2話連続）。また、『ロマンス』再会スペシャル番組も2月に放送される。
【写真】キム・ジェウォン×キム・ハヌル、手繋ぎ胸キュンショット
CS衛星劇場では、第1次韓流ブームをけん引した韓国ドラマを放送する「韓国ドラマClassic〜不朽の名作選〜」を新設。第一弾として2002年の『ロマンス』を放送する。
教師と生徒という許されない立場の2人の純愛を丁寧に描き、韓国での放送当時、平均視聴率20％をマークした純愛ドラマの傑作。一途な男子高校生を演じた「キラースマイル」が魅力的な癒し系キム・ジェウォンが人気を集めた。
さらに、本ドラマで主演を務めたキム・ジェウォンとキム・ハヌルが再会を果たす特別番組を2月に放送することも決定。特別番組の収録に向け、質問＆名シーンを募集している。
■あらすじ
音楽好きな高校生のグァヌ（キム・ジェウォン）は、友人たちと一緒にトラックで楽器を運んでいる途中に、チェウォン（キム・ハヌル）が持っていた書類が風で飛ばされ、その書類のせいで視界が遮られて交通事故を起こしてしまう。チェウォンに文句を言おうと意気込んだものの、彼女の愛くるしい性格と姿に心を奪われてしまう。鎮海（チネ）の桜祭りで再会した2人は楽しいひとときを過ごし、再会を誓って別れる。ところが運命の歯車は一晩で思いも寄らぬ方向に回り始める。グァヌの父親は裁縫工場を営んでいたが、経営破綻に陥って自ら命を絶ち、さらには父親の隠し子が発覚。グァヌ一家は借金取りに追われ、突如逃げるようにしてソウルへ行くことに。
そしてある春の日、チェウォンとグァヌは偶然に再会する。舞台は高校、チェウォンは国語の新米教師として、グァヌは高校3年生として。最初は再会を喜ぶチェウォンとグァヌだったが、教師と生徒という恋愛は許されない関係に苦しむ2人。学校中に噂が広まってしまい、チェウォンは退職の危機に追い込まれる。果たして2人の切ない恋の行方は。
■演出：イ・デヨン
■脚本：ペ・ユミ
■出演：キム・ジェウォン、キム・ハヌル、チョン・ソンファン、キム・ユミ
